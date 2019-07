Vertreter von Arbeitnehmern kehren zu Sitzung von Mindestlohnausschuss zurück

Photo : YONHAP News

Der Mindestlohnausschuss ist am Mittwochnachmittag zur elften Plenarsitzung zusammengekommen, um die Verhandlungen über den Mindestlohn für das kommende Jahr fortzusetzen.Die Vertreter von Arbeitnehmern kehrten nach einem Boykott zu der Sitzung zurück. Sie hatten aus Protest gegen die Forderung der Unternehmerkreise nach der Kürzung des Mindestlohns das Treffen am Dienstag boykottiert.Die Vertreter von Gewerkschaften teilten am Mittwochvormittag in einer Erklärung mit, dass 11.000 Bürger unterzeichnet hätten, um die Unternehmerkreise zu verurteilen. Dies betrachteten sie als Auftrag zur Rückkehr zu den Verhandlungen.Bei der Sitzung am Mittwoch ist geplant, dass beide Seiten auf Wunsch des Kommissionsvorsitzenden Park Joon-shik korrigierte Vorschläge unterbreiten. Zuvor hatten die Vertreter von Arbeitnehmern die Anhebung des Mindestlohns um 19,8 Prozent auf 10.000 Won pro Stunde verlangt. Die Vertreter von Unternehmern hatten die Senkung um 4,2 Prozent auf 8.000 Won gefordert.Angesichts großer Differenzen zwischen beiden Seiten ist es ungewiss, ob bei den Diskussionen über die neuen Vorschläge eine Annäherung erzielt werden kann.Park will die Beratung bis Donnerstag abschließen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Diskussionen länger dauern.