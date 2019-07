S&P senkt Wachstumsprognose für Südkorea von 2,4 auf 2 Prozent

Photo : YONHAP News

Die internationale Ratingagentur S&P hat ihre Wachstumsprognose für die südkoreanische Wirtschaft von 2,4 auf 2 Prozent und damit um 0,4 Prozentpunkte gesenkt.In ihrem heute veröffentlichten Bericht für die Region Asien-Pazifik heißt es zur südkoreanischen Wirtschaft, dass hohe Lagerbestände in der Elektrobranche und die zugenommene Unsicherheit im Außenhandel die Produktion und Investitionen im Zivilsektor weiterhin belasten würden. Als weiterer Grund wurde die schlechte Lage am Arbeitsmarkt genannt. Für die gesamte asiatisch-pazifische Region wurde die Wachstumsprognose von 5,2 auf 5,1 Prozent gesenkt.S&P korrigierte bereits im April die Wachstumsprognose für Südkorea von 2,5 auf 2,4 Prozent nach unten.Gestern hatte die US-Investmentbank Morgan Stanley ihre Wachstumsprognose für die südkoreanische Wirtschaft in diesem Jahr von 2,2 auf 1,8 Prozent herabgesetzt. Dies wurde mit Japans Handelsrestriktionen für Halbleiter-Materialien begründet.