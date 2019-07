Schnäppchenjäger treiben Kospi ins Plus

Photo : YONHAP News

Schnäppchenjäger haben am Mittwoch den Hauptindex Kospi ins Plus getrieben.Nach zwei Verlusttagen in Folge legte der Kospi heute um 0,33 Prozent auf 2.058,78 Zähler zu.Ausländische Anleger hätten in Südkorea nach günstigen Kaufgelegenheiten gesucht und gleichzeitig vor der Anhörung des Fed-Chefs Jerome Powell durch den Bankenausschuss des Senats eine abwartende Haltung eingenommen.Jüngst habe die Börse extrem verloren, dies habe Anleger zum Kauf unterbewerteter Aktien veranlasst, sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment.