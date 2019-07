Politik Südkorea und Japan führen Freitag Arbeitsgespräche über Exportrestriktionen

Seoul und Tokio wollen am Freitag in Tokio Arbeitsgespräche über Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea führen.



Ein Beamter des südkoreanischen Industrieministeriums sagte am Mittwoch, dass Beamte im Rang eines Abteilungsleiters an dem Treffen teilnehmen würden.



Südkorea hatte Japan wegen dessen verschärften Exportregelungen für drei Halbleiter- und Display-Materialien bilaterale Gespräche vorgeschlagen. Wie verlautete, habe Japan darauf beharrt, das Treffen nicht auf Ebene von Generaldirektoren, sondern auf Ebene von Abteilungsleitern abzuhalten.



Beide Länder hatten seit 2008 sechsmal bilaterale Diskussionen über die Exportkontrolle für strategische Güter geführt, die abwechselnd auf Ebene von Generaldirektoren und Abteilungsleitern stattfanden.



Das Industrieministerium will sich bei dem Treffen am Freitag von Japan den Grund für die Exportbeschränkungen erläutern lassen. Japan hatte seine Entscheidung mit einer angeblich mangelhaften Exportkontrolle für strategische Güter in Südkorea und dem Verdacht auf die Lieferung solcher Güter an Nordkorea begründet.



Sollten die Diskussionen wie geplant am Freitag stattfinden, wird dies das erste offizielle Treffen zwischen beiden Regierungen sein, seit Japan am 1. Juli die Verschärfung der Exportkontrollen gegenüber Südkorea bekannt gemacht hatte.