Das US-amerikanisch geführte UN-Kommando in Südkorea will laut Berichten Japan als Mitglied aufnehmen.Japanische Soldaten könnten dann im Falle eines bewaffneten Konflikts auf der koreanischen Halbinsel zur Unterstützung angefordert werden.Mehrere Quellen in Seoul berichteten am Donnerstag, dass die USA die Rolle des UNC ausweiten wollten. Japan solle in die Riege der zurzeit 18 Länder aufgenommen werden, die mit Personal und Gütern zu Südkoreas nationaler Sicherheit beitragen.Zu den sogenannten Entsendestaaten zählen die meisten der Länder, die im Koreakrieg (1950-53) auf südkoreanischer Seite gekämpft hatten. Hierzu zählen unter anderem Australien, Kanada und Großbritannien.Laut den Quellen wolle das UNC eine Aufnahme Japans in diesen Kreis aufgrund der zurzeit angespannten Beziehungen vorerst nicht bekannt geben.Auch sei nach Angaben der Quellen Deutschland kontaktiert worden, um sich nach dem Interesse an der Rolle eines Entsendestaates zu informieren.