USFK: Nordkoreas ICBM Hwasong-15 erreicht jedes Gebiet in den USA

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der US-Truppen (USFK) in Südkorea ist Nordkoreas Interkontinentalrakete (ICBM) Hwasong-15 in der Lage, jedes Gebiet des US-Festlandes zu erreichen.Die Einschätzung teilte das US-Kommando in der am Donnerstag veröffentlichten Publikation „2019 Strategic Digest“ und damit erstmals offiziell mit.Nordkorea verfüge derzeit über drei Typen von Interkontinentalraketen, Hwasong-13, 14 und 15. Deren Reichweite werde jeweils auf 5.500 Kilometer, 10.058 Kilometer und 12.874 Kilometer geschätzt, steht darin.Nordkorea besitzt auch Kurzstreckenraketen (SRMB) von Typen wie Scud B, C und ER, Mittelstreckenraketen mittlerer Reichweite (MRBM) wie Pukguksong-2 und Rodong sowie Mittelstreckenraketen größerer Reichweite (IRBM) wie Hwasong-10 und 12.Das USFK ging davon aus, dass die Hwasong-14 die meisten Regionen das US-Festland erreichen könne. Die Hwasong-15 könne überall auf dem US-Festland einschlagen.Nordkorea hatte im November 2017 die Hwasong-15 getestet.