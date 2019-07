Ex-Nuklearhändler Sung Kim zu US-Botschafter in Indonesien nominiert

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat Sung Kim, früherer Chefunterhändler für Gespräche über Nordkoreas Atomprogramm, zum neuen Botschafter in Indonesien designiert.Das teilte das Weiße Haus am Mittwoch (Ortszeit) mit. Kim ist derzeit Botschafter auf den Philippinen.Das Weiße Haus stellte Kim als Diplomaten vor, der im Außenministerium, als Botschafter in Südkorea, Chefunterhändler bei den Sechser-Gesprächen, Direktor des Büros für koreanische Angelegenheiten, Sondergesandter für Nordkorea-Politik und stellvertretender Abteilungsleiter für Ostasien- und Pazifikangelegenheiten gedient habe.Kim verhandelte für die USA im Vorfeld des ersten Nordkorea-USA-Gipfels im Juni letzten Jahres auf Arbeitsebene im Waffenstillstandsort Panmunjom und in Singapur.Kim wurde in Seoul geboren. Seine Familie wanderte Mitte der 1970er Jahre in die USA aus. Er studierte an der University of Pennsylvania und machte seinen Master in Rechtswissenschaften an der Loyola University Law School und der London School of Economics and Political Science. Er begann seine Beamtenlaufbahn als Staatsanwalt in Los Angeles.