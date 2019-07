Beamter des Präsidialamts inmitten Konflikts mit Japan zu Blitzbesuch in USA eingetroffen

Photo : KBS News

Ein hoher Beamter im südkoreanischen Präsidialamt ist inmitten der Spannungen zwischen Seoul und Tokio wegen dessen Exportrestriktionen zu einem Blitzbesuch in Washington eingetroffen.Kim Hyun-chong, stellvertretender Chef des Büros für nationale Sicherheit, kam am Mittwoch (Ortszeit) am Flughafen Washington Dulles an. Er begründete seine unangekündigte Geschäftsreise damit, dass es viele Angelegenheiten gebe, die Südkorea und die USA erörtern müssten.Er sagte, dass auch Japans Exportbeschränkungen gegenüber Südkorea zu den wichtigen Gesprächsthemen zählten.Kims USA-Besuch erfolgt offenbar als Teil der Bemühungen der Regierung, den Konflikt mit Japan auf diplomatischem Wege zu bewältigen.Kim und die US-Seite werden auch die Positionen Seouls und Washingtons koordinieren, bevor die Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA wieder aufgenommen werden.Kim Hee-sang, Generaldirektor für bilaterale wirtschaftliche Angelegenheiten im Außenministerium, traf ebenfalls am Mittwoch (Ortszeit) zu einem Besuch in Washington ein. Er sagte, dass er auf die Probleme der Exportrestriktionen Japans aufmerksam machen und nach Wegen für die Kooperation zwischen Südkorea und den USA suchen werde.Unterdessen schrieb US-Außenminister Mike Pompeo auf Twitter, dass David Stilwell, der neue Abteilungsleiter für Ostasien- und Pazifikangelegenheiten, ab Donnerstag vier Länder in der Region einschließlich Südkoreas und Japans besuche. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, welche Rolle Stilwell für eine diplomatische Lösung des Konflikts wegen Japans Exportrestriktionen spielen wird.