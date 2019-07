Radio Free Asia: UNICEF kauft mit südkoreanischen Spendengeldern Hilfsgüter für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das Kinderhilfswerk UNICEF hat laut einem Radiobericht mit südkoreanischen Spendengeldern Hilfsgüter für Nordkorea gekauft.Das US-amerikanische Radio Free Asia zitierte am Donnerstag einen UNICEF-Sprecher, laut dem Mittel gegen Infektionen und andere Krankheiten sowie Ernährungsprodukte beschafft worden seien.Ziel sei es, die Gesundheit von unter Fünfjährigen und Schwangeren zu verbessern sowie die Kindersterblichkeit zu bekämpfen.UNICEF-Mitarbeiter in Nordkorea und Vertreter von nordkoreanischen Behörden würden vor Ort die Verteilung der Hilfsgüter regelmäßig überwachen.Die südkoreanische Regierung hatte im letzten Monat 3,5 Millionen Dollar für die UNICEF-Aktivitäten in Nordkorea überwiesen. Insgesamt wurden für die Nordkorea-Hilfe acht Millionen Dollar an internationale Organisationen gezahlt, darunter auch das Welternährungsprogramm WFP.