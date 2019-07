LKP-Abgeordneter Choi Kyung-hwan wegen Bestechlichkeit zu fünf Jahren Haft verurteilt

Photo : YONHAP News

Der Abgeordnete Choi Kyung-hwan von der oppositionellen Freiheitspartei Koreas (LKP) ist wegen Bestechlichkeit zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.Das beschloss der Oberste Gerichtshof am Donnerstag und bestätigte damit das Urteil in der Vorinstanz. Choi wurde auch mit 150 Millionen Won Strafgeld belegt und muss zusätzlich 100 Millionen Won an den Staat zahlen.Wegen des Urteils verliert Choi gemäß dem Beamtengesetz sein Mandat in der Nationalversammlung. Nach dem Gesetz verliert ein Abgeordneter seinen Parlamentssitz, wenn er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird.Choi wurde wegen des Vorwurfs angeklagt, im Oktober 2014 als Finanzminister und Vizeministerpräsident der damaligen Park Geun-hye-Regierung 100 Millionen Won vom Geheimdienst NIS erhalten zu haben. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der damalige NIS-Chef dem Politiker das Geld angeboten habe, damit der Haushaltsentwurf der Behörde für das folgende Jahr unverändert durchgesetzt werden könne.Choi wies den Verdacht zurück. Die Gerichte in erster und zweiter Instanz befanden jedoch, dass Choi sich im Klaren darüber gewesen sein muss, dass ihm das Geld wegen seines Einflusses als Finanzminister bei der Erstellung des Haushaltsplans angeboten wurde.