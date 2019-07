Seoul lehnt eventuelle Aufnahme Japans ins UN-Kommando ab

Photo : KBS News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium will eine eventuelle Aufnahme Japans ins UN-Kommando keinesfalls akzeptieren.Die Mitteilung der entsprechenden Position erfolgte vor dem Hintergrund, dass die US-Streitkräfte in Südkorea in ihrem jüngst veröffentlichten Strategiebericht bei der Vorstellung des UN-Kommandos Japan erwähnten.Darin steht, dass das UN-Kommando in Krisenfällen die nötige Unterstützung und Kooperation bei den Streitkräften mit Japan fortsetzen werde.Derzeit versorgen 16 Länder das UN-Kommando mit Soldaten, die im Koreakrieg Truppen entsandt hatten und ihr Engagement im Falle eines erneuten Kriegsausbruchs auf der koreanischen Halbinsel zusicherten. Zu ihnen zählen die USA, Großbritannien, Australien und Kanada, jedoch nicht Japan.Die Angabe in dem Bericht sorgte für Spekulationen, dass die USA Japan in die Riege der Länder aufnehmen wollen, die bei Eventualitäten Soldaten auf die koreanische Halbinsel schicken können.Das Verteidigungsministerium in Seoul betonte, dass auch für einen eventuellen Einsatz von Japanern im Stab des UN-Kommandos Diskussionen mit dem Ressort unerlässlich seien. Dazu habe es weder eine Beratung noch eine Prüfung gegeben.Das UN-Kommando erklärte unterdessen, in der englischen Version des umstrittenen Dokuments stehe, dass die Streitkräfte via Japan bereitgestellt würden. Bei der Übersetzung ins Koreanische sei es offenbar zu einem Missverständnis gekommen.