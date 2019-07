Wirtschaft Börse in Südkorea rückt um mehr als ein Prozent vor

Die südkoreanische Börse ist am Donnerstag um mehr als ein Prozent vorgerückt.



Nachdem Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch in einer Anhörung vor dem Repräsentantenhaus die Möglichkeit einer Zinssenkung signalisiert hatte, legte der Kospi um 1,06 Prozent auf 2.080,58 Zähler zu.



Die Bemerkungen von Powell würden an der südkoreanischen Börse als positives Vorzeichen gesehen, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.



Zu den Gewinnern zählten vor allem Technologieaktien. Grund hierfür ist laut Analysten die Einschätzung der Anleger, dass südkoreanische Chiphersteller angesichts Japans Exporthemmnissen ihre Lagerbestände abbauen.