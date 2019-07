Beamter: USA offen für hochrangige Gespräche mit Südkorea und Japan wegen Exportrestriktionen

Photo : KBS

Laut einem leitenden Beamten des südkoreanischen Präsidialamtes sind Seoul und Washington bereit, hochrangige Gespräche mit Tokio wegen dessen Exportrestriktionen gegenüber Südkorea zu führen.Die USA strebten nach trilateralen Diskussionen auf ranghoher Ebene, sagte Kim Hyun-chong, stellvertretender Chef des Büros für nationale Sicherheit, am Donnerstag (Ortszeit) in Washington Reportern gegenüber. Man möchte nach einer konstruktiven Lösung suchen, Japan habe jedoch noch nicht geantwortet.Er lehnte es ab, die Frage zu kommentieren, ob Seoul und Washington konkret über eine mögliche Rolle der USA als Schlichter oder Vermittler im Konflikt zwischen Südkorea und Japan diskutiert hätten.Die USA hätten die Hoffnung geäußert, dass Südkorea und Japan auf kooperative und konstruktive Weise zu einer Lösung gelangen, sagte Kim weiter.Kim war am Mittwoch zu einem Blitzbesuch in Washington eingetroffen. Er traf Mick Mulvaney, kommissarischer Stabschef im Weißen Haus, und auch Mitglieder des Kongresses, um Seouls Position zu Japans Exportbeschränkungen zu erläutern.