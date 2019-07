USA wollen sich für Verstärkung von Beziehungen zwischen Südkorea, USA und Japan einsetzen

Photo : YONHAP News

Die USA wollen laut ihrem Außenministerium nichts unversucht lassen, um die Beziehungen zwischen Südkorea, den USA und Japan zu verstärken.Die entsprechende Äußerung machte Amtssprecherin Morgan Ortagus am Donnerstag (Ortszeit) vor der Presse inmitten der eskalierenden Spannungen wegen Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea.Auf die Frage, ob die Außenminister Südkoreas und der USA in ihrem jüngsten Telefongespräch über Seouls Besorgnis über Tokios Exportrestriktionen gesprochen hätten, ging die Sprecherin nicht ein. Sie wolle über den Inhalt der Pressemitteilung hinaus keine weiteren Details nennen.Gleichzeitig hieß es, dass Südkorea und Japan sowohl Freunde als auch Verbündete der USA seien. Die USA und das Außenministerium würden öffentlich und hinter den Kulissen nichts unversucht lassen, um die bilateralen und trilateralen Beziehungen zwischen den drei Ländern zu verstärken.Die Beziehungen zu Südkorea und zu Japan seien von immenser Wichtigkeit. Die drei Länder hätten gemeinsame regionale Herausforderungen und Prioritäten im Indo-Pazifik und in der Welt. Deshalb würden die USA mit Südkorea und Japan weiter öffentlich und privat zusammenarbeiten, hieß es weiter.