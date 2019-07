Südkorea und Afrikanische Union sprechen über Verstärkung der Kooperation

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat mit dem Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat, über Maßnahmen zur Verstärkung der Partnerschaft diskutiert.Laut dem Außenministerium in Seoul kamen Kang und Mahamat am Donnerstag (Ortszeit) am Sitz der AU in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba zusammen.Beide sprachen über die Entwicklungen für die Integration Afrikas wie die Gründung der Afrikanischen Freihandelszone (AfCFTA) sowie die regionale Situation auf der koreanischen Halbinsel und Afrika.Sie unterzeichneten eine Absichtserklärung über den Austausch und die Kooperation zwischen jungen Menschen Südkoreas und der AU. Sie vereinbarten, mittels der Korea-Afrika-Stiftung des südkoreanischen Außenministeriums einen zukunftsorientierten Austausch und die Kooperation zwischen jungen Menschen weiter zu fördern.Kang traf sich auch mit dem für Frieden und Sicherheit zuständigen Mitglied der AU-Kommission, Smail Chergui, sowie dem Kommissionsmitglied für Handel und Industrie, Albert M. Muchanga.Kang reist am Freitag (Ortszeit) nach Ghana, der zweiten Station ihrer Reise in drei afrikanische Länder, weiter.