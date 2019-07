Aktien koreanischer Halbleiterhersteller trotz Japans Exportrestriktionen weiter im Plus

Photo : KBS News

Die Kurse der Aktien südkoreanischer Halbleiterhersteller haben trotz Japans Exportrestriktionen für Halbleiter-Materialien in den letzten Tagen weiter zugelegt.Ausländer haben den 13. Tag in Folge mehr Aktien von Samsung Electronics gekauft als verkauft.Die Aktie von Samsung gewann am Donnerstag 1,43 Prozent an Wert. Der Aktienkurs von SK Hynix stieg um 3,57 Prozent. Dazu trugen unter anderem Ausländer bei. Sie kauften Aktien beider Unternehmen im Wert von jeweils 180 Milliarden Won (153 Millionen Dollar) und 75 Milliarden Won (64 Millionen Dollar).Grund sind die Erwartungen für den Anstieg der Halbleiterpreise. Das Volumen der Bestände beider Hersteller wuchs mit Stand von März um vier Billionen Won (3,4 Milliarden Dollar) im Vorjahresvergleich.Sollte die Produktion infolge der Materialknappheit schrumpfen und sollten die Lagerbestände sinken, würden die Halbleiterpreise steigen, was zur Verbesserung des Geschäftsergebnisses führen würde, so die Erwartungen.