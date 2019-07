Politik UN-Kommando weist Berichte über Absicht der Aufnahme Japans zurück

Das US-geführte Kommando der Vereinten Nationen (UNC) hat einen Bericht zurückgewiesen, nach dem die Aufnahme Japans als offizielles Mitglied angestrebt werde.



In einer Presseerklärung hieß es am Donnerstag, dass ein solcher Vorschlag niemals unterbreitet oder darum gebeten worden sei. Mit der südkoreanischen Regierung werde in jedem Aspekt der Organisationsstruktur zusammengearbeitet.



Medienberichte, nach denen Japan ein sogenannter Entsendestaat werden solle, wies das Kommando zurück.



Als Entsendestaat könnte Japan für Südkoreas nationale Sicherheit Unterstützung mit Personen und Gütern leisten. Dies bedeutete auch, dass im Falle eines bewaffneten Konflikts auf der koreanischen Halbinsel japanische Truppen hinzugezogen würden.



Zu den Entsendestaaten zählen die meisten der Länder, die im Koreakrieg (1950-53) auf südkoreanischer Seite gekämpft hatten. Hierzu zählen unter anderem Australien, Kanada und Großbritannien.