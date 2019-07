Nationales Kundgebungen für und gegen Verzehr von Hundefleisch in Seoul

Befürworter und Gegner des Verzehrs von Hundefleisch sind am Freitag vor dem Parlament in Seoul jeweils zu Kundgebungen zusammengekommen.



Etwa 40 Tierschutzorganisationen starteten am Freitagvormittag eine „Gedenkaktion anlässlich der Hundstage 2019“. Heute ist der erste der drei Hundstage (sambok) in Korea, an dem man gewöhnlich nährstoffreiche Gerichte, darunter auch Hundefleisch, isst.



Die Teilnehmer riefen zu Bemühungen auf, damit im Parlament ein Gesetz für das Verbot des beliebigen Schlachtens von Tieren verabschiedet werden kann. An der Veranstaltung nahm auch die US-amerikanische Schauspielerin Kim Basinger teil, die für ihre Aktivitäten für den Tierschutz bekannt ist.



Zu einer ähnlichen Zeit organisierte ein Verein von Hundezüchtern eine Kundgebung für den Verzehr von Hundefleisch. Die Organisation forderte, den Verzehr von Hundefleisch nicht zu verhindern, da dieser gemäß dem Gesetz zu Viehzuchtprodukten nicht illegal sei.



Die Veranstalter boten zugleich Hundefleisch zum Probieren an. Sollten Hundezüchter in einem gesetzmäßigen Verfahren Hunde zum Zwecke des Verzehrs züchten und schlachten, gebe es kein Unterschied zu anderen Haustieren, behaupteten sie.