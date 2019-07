Nordkorea fordert von USA ersten Schritt für Fortsetzung von Verhandlungen

Photo : KBS News

Laut einer pronordkoreanisch gesinnten Organisation in Japan sollte der erste Schritt für die Fortsetzung der stagnierenden Nuklearverhandlungen zwischen den USA und Nordkorea durch Washington gemacht werden.Würden die USA zuerst aufrichtige Maßnahmen zum Vertrauensaufbau und für bessere Beziehungen mit Nordkorea einleiten, sei Nordkorea dazu bereit, mit entsprechenden wohlwollenden Schritten zu reagieren.In einem Beitrag über den Ablauf der künftigen nordkoreanisch-amerikanischen Arbeitsgespräche des Organs der pronordkoreanisch gesinnten Gemeinde der Japan-Koreaner "Joseon Shinbo" heißt es weiter, das Kriterium über die Bewertung des amerikanischen Kalküls werde die Fairness sein. Basierend auf dem Prinzip für ein gleichzeitiges Handeln auf beiden Seiten in jeder Phase sollten die USA mit realistischen Vorschlägen an den Verhandlungstisch kommen.Betont wurde zudem, dass die USA für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas eigene Pflichten erfüllen sollten. Hierzu zähle vor allem, die Bedrohung eines möglichen Nuklearangriffs der USA auf Nordkorea zu beseitigen.