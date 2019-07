Japanische Medien rechnen mit Auseinandersetzung zwischen Seoul und Tokio vor WTO

Photo : KBS News

Japanische Medien erwarten, dass Südkorea und Japan vor dem Allgemeinen Rat der Welthandelsorganisation eifrig um Unterstützung der Weltgemeinschaft angesichts Tokios Exportrestriktionen werben werden.Bei der Tagung des Allgemeinen Rats Ende Juli werden Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea auf dessen Wunsch thematisiert.Die Zeitung „Asahi Shimbun“ schrieb zwar, dass Japans Entscheidung nicht nur südkoreanischen, sondern auch japanischen Unternehmen schaden würde. Jedoch gingen japanische Medien davon aus, dass sich Südkorea und Japan bei der WTO-Sitzung eher dafür einsetzen würden, auf ihre Position aufmerksam zu machen, statt eine Annäherung zu suchen.NHK berichtete, die südkoreanische Regierung wolle andere Länder zur Unterstützung aufrufen, um die aktuelle Situation zu meistern. Die Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ schrieb, beide Länder könnten angesichts ihrer großen Differenzen kaum Fortschritte erzielen.Die japanische Regierung wird voraussichtlich auch vor dem Allgemeinen Rat der WTO behaupten, dass ihre Maßnahme für den angemessenen Betrieb des Exportkontrollsystems für die Sicherheitsgarantie gerechtfertigt sei.Hinter dem Festhalten an dieser Behauptung vermuten Beobachter, dass Japan es ins Kalkül zieht, dass Südkorea das Land vor der WTO verklagen wird. „Nihon Keizai Shimbun“ schrieb, dass es in einem solchen Fall sehr wahrscheinlich mehr als ein Jahr bis zur endgültigen Entscheidung dauern würde.Japanische Medien rechnen zudem mit weiteren Exportrestriktionen gegenüber Südkorea. Zu einem Wendepunkt kann es offenbar am 18. Juli kommen. Japan forderte Südkorea auf, bis zu diesem Termin auf seine Forderung nach der Einsetzung eines Schlichtungsgremiums wegen der südkoreanischen Gerichtsurteile für die Entschädigung früherer Zwangsarbeiter zu reagieren.