Südkoreanischer Beamter: US-Beamte teilen Seouls Position zu Japans Exportrestriktionen

Laut einem leitenden Beamten im Präsidialamt haben US-Beamte Südkoreas Position in Bezug auf Japans Exportrestriktionen geteilt.Die entsprechende Äußerung machte Kim Hyun-chong, stellvertretender Chef des Büros für nationale Sicherheit, am Samstag (Ortszeit) am Flughafen Washington Dulles vor dem Rückflug nach seinem viertägigen Besuch in Washington.Alle Personen, die er in den USA getroffen habe, hätten großes Verständnis für Südkoreas Position gezeigt. Sie hätten Besorgnis über den Konflikt zwischen Südkorea und Japan wegen dessen einseitiger Maßnahmen geäußert, sagte Kim.Das US-Außenministerium teilte während Kims Besuch mit, dass die USA öffentlich und hinter verschlossenen Türen nichts unversucht ließen, um die bilateralen und trilateralen Beziehungen mit Südkorea und Japan zu verstärken.Kim betonte zugleich, dass weder er noch die US-Seite eine „Schlichtung“ zum Ausdruck gebracht habe. Kims Äußerung deutet offenbar darauf hin, dass die Formulierung nicht angemessen ist, weil diese den Eindruck erwecken könnte, dass neben Japan auch Südkorea für die aktuellen Spannungen verantwortlich sei.