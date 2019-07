Japan weist US-Vorschlag für trilaterales Treffen über Exporthindernisse zurück

Photo : YONHAP News

Tokio hat einen Vorschlag Washingtons für ein trilaterales Treffen mit Südkorea über die japanischen Exporteinschränkungen zurückgewiesen.Nach Angaben von diplomatischen Kreisen am Sonntag hätten die USA letzte Woche vorgeschlagen, in Tokio auf mittlerer Ebene über die Frage zu diskutieren. Dies angesichts des Asien-Aufenthalts des für Ostasien und den Pazifik zuständigen Abteilungsleiters im Außenministerium David Stilwell.Südkorea habe der Idee laut Berichten aufgeschlossen gegenübergestanden, während Japan Einwände erhoben und auf Terminkonflikte hingewiesen habe.Die Bemühungen um eine diplomatische Lösung in der Frage der japanischen Beschränkungen für Exporte von Schlüsselmaterialien für die Halbleiter- und Display-Industrie kommen kaum voran. Letzte Woche hatten zwei Vertreter des Industrieministeriums mit japanischen Beamten in Tokio hinter verschlossenen Türen diskutiert. Dabei konnten beide Seiten aber offenbar nur ihre Differenzen bestätigen.