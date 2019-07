Ministerpräsident Lee Nak-yon trifft bangladeschische Amtskollegin

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Lee Nak-yon hat am Sonntag in Dhaka seine bangladeschische Amtskollegin Sheikh Hasina zu einem Gespräch getroffen.Beide sprachen über die Zusammenarbeit auf den Gebieten Handel und Investitionen sowie in anderen Bereichen. Lee bat auch um Unterstützung für südkoreanische Unternehmen, die nach Bangladesch vorstoßen wollen.Lee äußerte die Hoffnung, dass beide Länder ihre Wirtschaftskooperation über den Textilbereich hinaus erweitern. Beide Staaten sollten künftig auch auf den Feldern Infrastruktur, Energie sowie Informations- und Kommunikationstechnologie zusammenarbeiten.Auch habe Südkorea großes Interesse an den in Bangladesch geplanten Sonderwirtschaftszonen. Eine gesonderte Zone für südkoreanische Unternehmen würde zur Förderung von Investitionen beitragen, sagte der Premier weiter.Hasina sagte, sie freue sich auf südkoreanische Investitionen in ihrem Land. Südkorea sei ein wichtiger Partner, für den ihre Regierung ein gutes Geschäftsumfeld schaffen wolle.Südkoreas Premier war am Samstag zu Besuchen in Bangladesch, Tadschikistan, Kirgistan und Katar aufgebrochen.