Nationales Südkorea rückt auf Platz eins bei Geschwindigkeit des mobilen Internets vor

Südkorea ist bei der durchschnittlichen Geschwindigkeit des mobilen Internets weltweit auf Platz eins vorgerückt.



Grund ist die deutlich gestiegene Geschwindigkeit nach der Kommerzialisierung des 5G-Mobilfunks in Südkorea.



Laut einem jüngsten Bericht von Ookla, Betreiber der Webseite „Speedtest“ für Tests der Internetgeschwindigkeit, lag die Durchschnittsgeschwindigkeit des mobilen Internets in Südkorea im Mai bei 76,74 Mbps beim Herunterladen. Damit belegte Südkorea den ersten Platz unter 140 untersuchten Ländern.



Norwegen, seit dem vergangenen August Spitzenreiter, wurde mit 67,93 Mbps auf Platz zwei verdrängt. Der Weltdurchschnitt belief sich auf 27,22 Mbps.



Südkorea rangierte im März mit 54,89 Mbps auf Platz sechs und konnte sich im April um 16 Prozent auf 63,81 Mbps verbessern. Damit lag das Land an dritter Stelle. In einem Monat verbuchte Südkorea einen Tempozuwachs von 20,2 Prozent und konnte auf Platz eins landen.