Börse in Seoul startet schwächer in die Woche

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul ist schwächer in die Woche gestartet.Nach zuletzt drei Handelstagen in Folge im Plus verlor der Leitindex Kospi heute 0,2 Prozent auf 2.082,48 Zähler.Die Anleger hatten sich heute wegen schwacher Daten zur chinesischen Wirtschaft und den Handelsstreitigkeiten mit Japan zurückgehalten.Die chinesische Volkswirtschaft hatte im zweiten Quartal das niedrigste Wachstum seit 1992 verzeichnet.Der lokale Aktienmarkt befinde sich in einem abwartenden Modus, sagte Lee Won von Bookook Securities. Der Rückgang sei aber angesichts der Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die Fed begrenzt gewesen, fügte er hinzu.