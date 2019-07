Politik Israelischer Präsident und Hyundai Motor-Chef sprechen über Kooperation

Der israelische Präsident Reuven Rivlin hat am Montag ein Forschungszentrum der Hyundai Motor Gruppe besucht.



Rivlin habe nach Unternehmensangaben im Hyundai Kia Motors Forschungszentrum in Namyang in Hwaseong Provinz Gyeonggi verschiedene Zukunftstechnologien kennen gelernt.



Unter anderem habe er tragbare Roboter und Crashtests gesehen, hieß es.



Bei einem Treffen mit dem Vizevorsitzenden Chung Eui-sun habe er die Hoffnung auf eine Zusammenarbeit zwischen dem Autobauer und israelischen Start-ups zum Ausdruck gebracht.



Chung reagierte positiv auf den Vorschlag und sagte, dass seine Gruppe Investitionen in israelische Start-ups plane. Auch werde erwogen, die Ergebnisse gemeinsamer Entwicklungen in künftigen Modellen anzuwenden.



Hyundai Motor und sein Tochterunternehmen Kia Motors sind zurzeit die Nummer eins und zwei im israelischen Automarkt. Hyundai kommt mit Stand von Ende letzten Jahres auf 14,2 Prozent Marktanteil, Kia auf 13,4 Prozent.