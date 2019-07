Fitch: Japans Handelsrestriktionen selbstzerstörerisch

Photo : YONHAP News

Die Ratingagentur Fitch hat Japan vor den Folgen seiner Handelsrestriktionen gegen Südkorea gewarnt.Langfristig würden diese japanischen Unternehmen erheblich schaden und seien selbstzerstörerisch, hieß es in einer Mitteilung am Montag.Zwar würden Samsung Electronics, LG Electronics, SK Hynix und andere südkoreanische Firmen darunter leiden. Japanische Zulieferer und japanische Käufer von südkoreanischen Speicherchips und Displays seien aber ebenfalls betroffen. Die Agentur geht daher davon aus, dass die Exporteinschränkungen nicht lange Bestand haben würden.Sollten sich die Spannungen zwischen Seoul und Tokio zuspitzen, hätten japanische Unternehmen mehr zu verlieren als südkoreanische, warnte Fitch. Denn südkoreanische Unternehmen würden alternative Bezugsquellen finden.Die japanischen Exporteinschränkungen stellten außerdem nicht nur eine Gefahr für südkoreanische Unternehmen dar, sondern auch für andere Unternehmen in globalen Technologie-Lieferketten.