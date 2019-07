Japanisches Unternehmen verklagt in USA 15 koreanische Firmen wegen Dumpingvorwürfen

Photo : KBS News

Ein japanisches Unternehmen hat 15 südkoreanische Hersteller von Heftklammern aus Stahl wegen Dumpingvorwürfen in den USA verklagt.Kyosera Senco Industrial Tools, ein japanischer Werkzeughersteller, reichte am 6. Juni beim US-Handelsministerium und der Internationalen Handelskommission (ITC) Petitionen wegen Dumpingvorwürfen in Bezug auf Heftklammern ein.Die Firma verklagte insgesamt 140 Firmen aus Südkorea, Taiwan und China, weil sie ihre Produkte in den USA unter Preis verkauften.Dazu zählen 15 koreanische Hersteller, darunter Dongwon Industries. Ihnen warf Kyosera eine Dumpingspanne von 10,23 bis 14,25 Prozent vor.Südkorea exportierte letztes Jahr Heftklammern im Wert von 6,87 Millionen Dollar in die USA. Das Land rangiert beim Anteil am US-Markt für Heftklammern auf Platz zwei hinter China. Japan liegt an dritter Stelle.Eine diplomatische Quelle sagte, es sei schwierig, einen Zusammenhang mit Japans Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Südkorea festzustellen, da die Petitionen vor der Einführung der Exportrestriktionen eingereicht worden seien.Die ITC wird am 22. Juli eine vorläufige Beurteilung in Bezug auf Schäden für die US-amerikanische Industrie bekannt geben.