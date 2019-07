Wirtschaft Südkorea exportiert 2018 so viele Autos nach Europa wie nie zuvor

Südkorea hat letztes Jahr insgesamt 540.815 Personenkraftwagen in die Europäische Union exportiert.



Damit wurde das bisher größte Volumen verzeichnet.



Laut dem europäischen Autoherstellerverband ACEA importierten 28 EU-Mitglieder im vergangenen Jahr insgesamt 3,7 Millionen PKW aus Ländern außerhalb der Union. Das Volumen erreichte 46 Milliarden Euro.



Wertmäßig rangierten japanische Autos mit 9,88 Milliarden Euro auf Platz eins. Dahinter folgten türkische Produktionen mit 8,79 Milliarden Euro und südkoreanische Autos mit 7,18 Milliarden Euro.



Südkorea exportierte 2013 405.000 PKW in die EU und belegte damit den ersten Platz. Das Volumen schrumpfte 2014 auf etwa 348.000, konnte jedoch in den folgenden Jahren wieder wachsen und auf 519.000 im Jahr 2017.