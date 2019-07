Politik Chef von Denkfabrik der Regierungspartei fordert überparteiliches Vorgehen wegen Japan

Der Chef einer mit der Regierungspartei zusammenhängenden Denkfabrik hat ein überparteiliches Vorgehen wegen Japans Exportrestriktionen gefordert.



Yang Jung-chul vom Institut für Demokratie, der als Vertrauter von Staatspräsident Moon Jae-in gilt, sagte, dass ein gemeinsames Vorgehen im besten Interesse des Landes wäre.



Das sagte Yang am Montag in Washington, wo er das Zentrum für Strategische und Internationale Studien CSIS besuchte.



Es sei an der Zeit, dass Nation und Bevölkerung unter der Führung des Präsidenten eine geschlossene Front bilden.



Er erinnerte daran, wie sich die Menschen während der asiatischen Finanzkrise Ende der 1990er Jahre zusammengeschlossen hätten. Der Forscher warnte davor, den Patriotismus der Südkoreaner zu unterschätzen.



CSIS-Präsident John Hamre sagte, dass ein Konflikt zwischen zwei wichtigen US-Verbündeten Besorgnis erregend sei. Es sei seine Überzeugung, dass Washington bei einer Klärung der Angelegenheit helfen müsse.