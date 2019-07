US-Top-Diplomat für Ostasien besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

David Stilwell, neuer Abteilungsleiter für Ostasien- und Pazifik-Angelegenheiten im US-Außenministerium, wird am Dienstag in Südkorea erwartet.Stilwell wird am Abend eintreffen und am Mittwoch das Präsidialamt besuchen.Am Mittwochnachmittag wird er Außenministerin Kang Kyung-wha treffen. Auch Treffen mit weiteren hohen Beamten des Außenministeriums, darunter dem stellvertretenden Minister für politische Angelegenheiten Yoon Soon-gu und dem Sonderbotschafter für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel Lee Do-hoon, sind geplant.Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, welche Position Stilwell angesichts der Spannungen zwischen Südkorea und Japan wegen dessen Exportrestriktionen gegenüber südkoreanischen Regierungsbeamten äußern wird. Die USA äußerten die Bereitschaft, sich in die Angelegenheit einzuschalten.