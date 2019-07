Präsident Moon trifft sich am Donnerstag mit Parteichefs

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird sich am Donnerstag mit den Vorsitzenden von fünf im Parlament vertretenen Parteien treffen.Der Chef der Freiheitspartei Koreas (LKP), Hwang Kyo-ahn, zeigte sich am Montag bereit, ein Treffen zwischen dem Präsidenten und den Chefs der fünf Parteien zu akzeptieren. Er hatte ursprünglich ein Treffen mit dem Staatschef unter vier Augen verlangt.Daraufhin einigten sich die Generalsekretäre der Parteien nach Diskussionen am Montag und Dienstag auf den Termin. Das Treffen soll von 16 bis 18 Uhr am Donnerstag stattfinden.Japans Exportrestriktionen, die zurzeit dringlichste Angelegenheit, wurden einstimmig auf die Tagesordnung gesetzt. Die Parteien wollen jeweils Maßnahmen zur Diskussion bringen, nachdem sie von der Regierung über die genaue Situation informiert worden sind.Es wird erwartet, dass weitere Anliegen jeder Partei wie die Verabschiedung des Nachtragshaushalts und die Reform des Wahlsystems thematisiert werden.Ein vom LKP-Chef verlangtes Einzelgespräch mit dem Präsidenten wird voraussichtlich nicht stattfinden.Das Treffen wird die erste Zusammenkunft zwischen Moon und den Vorsitzenden der fünf Parteien seit März letzten Jahres sein.