Pompeo hofft auf mehr Kreativität Nordkoreas und der USA bei Atomverhandlungen

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo hat die Hoffnung geäußert, dass sowohl Nordkorea als auch die USA bei neuen Atomverhandlungen kreativer sein könnten.Die entsprechende Äußerung habe Pompeo in einem Radiointerview am Montag (Ortszeit) gemacht, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.Er hoffe, dass die Nordkoreaner mit Ideen an den Verhandlungstisch kommen würden, die sie zunächst nicht gehabt hätten. Auch Washington hoffe auf etwas mehr eigene Kreativität, sagte Pompeo.Die Äußerung erfolgte etwa 15 Tage, nachdem US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bei ihrem Treffen am 30. Juni an der innerkoreanischen Grenze vereinbart hatten, wieder Verhandlungen auf Arbeitsebene aufzunehmen.Pompeo fügte hinzu, der Auftrag des Präsidenten habe sich nicht geändert. Dieser laute, Nordkorea vollständig und endgültig auf eine Weise zu denuklearisieren, die Washington überprüfen könne.