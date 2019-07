Politik Schwimm-WM: Florian Wellbrock holt Gold im Freiwasser-Rennen

Der deutsche Schwimmer Florian Wellbrock ist Weltmeister im Freiwasser-Rennen über 10 Kilometer geworden.



Bei den Schwimmweltmeisterschaften 2019 beendete Wellbrock das Rennen am Dienstag im südkoreanischen Yeosu in einer Zeit von 1:47:55,90 Stunden. Damit wurde er Erster vor Marc-Antoine Olivier aus Frankreich, der auf eine Zeit von 1:47:56,10 Stunden kam.



Wellbrocks Teamkollege Rob Muffels gewann die Bronzemedaille.



Park Jae-hoon aus Südkorea beendete das Rennen mit einer Zeit von 1:56:41,40 Stunden und landete damit auf Platz 59.



Mit Stand vom Dienstagnachmittag ist China mit acht Gold-, einer Silber- und einer Bronzmedaille Spitzenreiter in der Gesamtwertung. Russland folgt mit drei Gold- und zwei Silbermedaillen auf Platz zwei. Deutschland und die Ukraine rangieren jeweils mit einer Gold- und einer Bronzemedaille gemeinsam auf Platz drei.