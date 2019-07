Präsident Moon ernennt Yoon Seok-youl zum Generalstaatsanwalt

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Yoon Seok-youl am Dienstag zum Generalstaatsanwalt ernannt.Seine Sprecherin Ko Min-jung sagte auf einer Pressekonferenz, dass Yoon den Posten ab 12 Uhr am Donnerstag übernehmen werde. Die Amtsübernahme folge unmittelbar nach dem Ende der Amtszeit seines Vorgängers Moon Moo-il.Der Präsident hatte bei der Nationalversammlung offiziell um die Zusendung des Anhörungsberichts bis zum Montag angefragt. Nach dem Ablauf der Frist konnte das Staatsoberhaupt den Kandidaten offiziell ernennen.Die führende Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas (LKP) und die kleinere Oppositionspartei Bareunmirae-Partei werden voraussichtlich stark gegen Yoons Ernennung protestieren.Zuvor am Montag hatte die LKP-Fraktionschefin Na Kyung-won gesagt, der Plan des Präsidenten, Yoon zum Generalstaatsanwalt zu ernennen, sei eine Beleidigung für Parlament und Volk.