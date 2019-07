Ex-Abgeordneter Chung Doo-un tot aufgefunden

Photo : YONHAP News

Der frühere Abgeordnete Chung Doo-un ist am Dienstag an einem Berg in Seoul tot aufgefunden worden.Chung war Abgeordneter der Saenuri-Partei, Vorgängerin der Freiheitspartei Koreas.Chung hinterließ einen Abschiedsbrief, den seine Frau fand und der Polizei überreichte. Die Polizei fand ihm während ihrer Suchaktion tot auf.Chung war Berufsbeamter und stieg im Jahr 2000 in die Politik ein. Er wurde 2004 als Mitglied der Großen Nationalpartei erstmals in die Nationalversammlung und insgesamt dreimal in das Parlament gewählt.Nach dem gescheiterten Einzug ins Parlament im Jahr 2016 trat er als politischer Kommentator in Rundfunkprogrammen auf.