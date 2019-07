US-Institut: Südkorea bei Handelskontrollen strategischer Güter besser als Japan

Photo : YONHAP News

Laut einer Studie eines US-Forschungsinstituts verfügt Südkorea über bessere Handelskontrollen in Bezug auf strategische Güter als Japan.Das Institute für Science and International Security bewertete das strategische Handelskontrollsystem von 200 Ländern und veröffentlichte am 23. Mai den Peddling Peril Index (PPI), einen Index für das Handelsrisiko.Das Institut bewertete die Länder in fünf Kategorien. Dazu zählen gesetzliche Bestimmungen zur Regelung und Überwachung des Handels mit strategischen Gütern und zur Verhinderung illegaler Geschäfte sowie die Fähigkeit für die Überwachung und Aufdeckung des Handels mit strategischen Gütern.Südkorea erhielt 897 von 1.300 möglichen Punkten und landete auf Platz 17. Währenddessen belegte Japan mit 818 Punkten den 36. Platz.Spitzenreiter waren die USA, gefolgt von Großbritannien, Schweden, Deutschland und Australien. Nordkorea bildete das Schlusslicht.Japan begründete seine jüngsten Exportrestriktionen gegenüber Südkorea mit einer mangelnden Exportkontrolle strategischer Güter.