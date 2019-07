Regierungslager will Plattform-Taxis institutionalisieren

Photo : KBS News

Regierung und Minjoo-Partei Koreas haben am Mittwoch Maßnahmen zur Reform des Taxisystems erörtert.Im Mittelpunkt stehen die Zulassung der Beförderungsdienste von Anbietern von Mobilitätsplattformen sowie die Koexistenz zwischen ihnen und der Taxibranche.Vereinbart wurde, die Transportdienste von Mobilitätsplattformen wie TADA als plattformbasierte Beförderungsgeschäfte anzuerkennen und zu institutionalisieren. Jedoch darf nur eine von der Regierung vorgegebene Anzahl von Fahrzeugen im Einsatz sein. Plattform-Anbieter sollen Beiträge abhängig von der Zahl der eingesetzten Autos zahlen.Die entsprechenden Beiträge sollen für die Taxibranche verwendet werden, beispielsweise den Erwerb von Lizenzen unabhängiger Taxifahrer und eine bessere Wohlfahrt von Taxifahrern.Die Regierung überprüft, den Preis für den Kauf der Taxilizenzen von alten unabhängigen Taxifahrern ab 75 Jahren in Form einer Rente zu zahlen, um ihnen ein stabiles Leben im Alter zu garantieren.Zu den Maßnahmen zählen auch Deregulierungsmaßnahmen, um die Konkurrenzfähigkeit der Taxibranche zu verstärken. Geschäftsbedingungen werden gelockert, um das Taxi-Franchising zu beleben. Um mehr jungen Menschen den Einstieg in die Taxibranche zu ermöglichen, werden die Bedingungen in Bezug auf die Erfahrungen mit dem Steuern von Nutzfahrzeugen gelockert.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport will bald ein Diskussionsgremium aus Vertretern der Taxibranche und von Plattformunternehmen bilden, um die Maßnahmen umsetzen zu können.