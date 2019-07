Kultur Cartoon- und Animationsfestival SICAF wird heute eröffnet

In Seoul wird am heutigen Mittwoch ein Cartoon- und Animationsfestival eröffnet.



Das 21. Seoul International Cartoon and Animation Festival (SICAF) findet bis Sonntag statt.



Dabei werden 131 Animationsfilme aus 28 Ländern gezeigt. Als Eröffnungsfilm wird „Red Shoes“, ein 3D-Animationsfilm aus Südkorea, gezeigt. Dieser feiert somit seine Weltpremiere.