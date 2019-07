Reinvermögen jedes Haushalts beträgt etwa 415 Millionen Won

Photo : KBS News

Das Reinvermögen pro Haushalt in Südkorea hat letztes Jahr etwa 415 Millionen Won betragen.Die Koreanische Zentralbank und das Statistikamt veröffentlichten die nationale Vermögensrechnung 2018.Demnach betrug das Reinvermögen des Landes Ende 2018 15,511 Billiarden Won. Das ist 8,2-mal größer als das Bruttoinlandsprodukt. Verglichen mit einem Jahr zuvor wuchs das Vermögen um 8,2 Prozent.Das Nettovermögen jedes privaten Haushalts betrug demnach 415,96 Millionen Won, sollte davon ausgegangen werden, dass ein Haushalt im Schnitt 2,46 Personen umfasst. Gemessen an der Kaufkraftparität beläuft sich das Vermögen auf 483.000 Dollar.Der Anteil der nichtfinanziellen Vermögens schrumpfte seit 2008 und betrug letztes Jahr 77,8 Prozent. Der Anteil lag jedoch immer noch deutlich über dem Niveau in führenden Industrienationen wie Großbritannien (55 Prozent) und Japan (42 Prozent).