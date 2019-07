US-Beamter äußert Bereitschaft zu Unterstützung angesichts Spannungen zwischen Seoul und Tokio

Photo : YONHAP News

Laut ihrem Top-Diplomaten für Ostasien wollen sich die USA dafür einsetzen, die Bemühungen um die Lösung des Konflikts zwischen Südkorea und Japan zu unterstützen.Die entsprechende Äußerung machte David Stilwell, neuer Abteilungsleiter für Ostasien und Pazifik im US-Außenministerium, am Mittwochnachmittag nach seinen Treffen mit der südkoreanischen Außenministerin Kang Kyung-wha und dem stellvertretenden Minister für politische Angelegenheiten Yoon Soon-gu im Außenministerium in Seoul.Man hoffe, dass Südkorea und Japan bald eine Lösung finden würden, sagte er bezüglich der Spannungen wegen Tokios Exportrestriktionen vor Reportern. Die USA würden als enger Verbündeter und Freund beider Länder alles tun, was sie können, um deren Bemühungen zu unterstützen.Stilwell kam zuvor am Vormittag mit Kim Hyun-chong, stellvertretender Chef des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, und dem Chefnuklearunterhändler Lee Do-hoon zusammen. Im Anschluss an beide Treffen sagte er, die USA würden sich in alle Angelegenheiten einschalten, die Südkorea und die USA beträfen, weil beide Verbündete seien. Damit antwortete er auf die Frage, ob Washington sich in den Konflikt zwischen Südkorea und Japan einmischen wolle.Stilwell wird zu einem Dinner mit US-Botschafter Harry Harris, Lee Do-hoon sowie Vertretern des Verteidigungsministeriums zusammenkommen. Er wird Südkorea am Donnerstag verlassen.