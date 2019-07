Börse verliert fast ein Prozent

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Mittwoch fast ein Prozent verloren.Der Hauptindex Kospi verlor 0,91 Prozent auf 2.072,92 Zähler. Grund war eine eingetrübte Investorenstimmung wegen Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump über die Handelsgespräche mit China.Trump hatte am Dienstag gesagt, es sei noch ein weiter Weg bis zu einer Einigung mit Peking zurückzulegen. Falls erforderlich, könne er zusätzliche Zölle gegen chinesische Güter verhängen.Die Bemerkung habe am hiesigen Markt Unsicherheit geschürt, sagte Analyst Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.