Süd- und Nordkorea treffen in Qualifikation für Fußball-WM 2022 aufeinander

Photo : YONHAP News

Südkorea wird in der zweiten asiatischen Qualifikationsrunde für die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar auf Nordkorea treffen.Die Gruppenauslosung fand am Mittwoch am Sitz der Asiatischen Fußball-Konföderation AFC in Kuala Lumpur statt.Südkorea wurde der Gruppe H zugelost. Die Gruppengegner sind neben Nordkorea, Libanon, Turkmenistan und Sri Lanka.Die zweite Qualifikationsrunde in Asien findet von September bis Juni nächsten Jahres statt. 40 Länder werden in acht Gruppen konkurrieren. Die acht Gruppensieger und die vier besten Zweitplatzierten qualifizieren sich für die abschließende Qualifikationsrunde.