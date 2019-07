Sintflutartige Regenfälle für den Süden des Landes angekündigt

Photo : YONHAP News

Für die Insel Jeju und den Süden des Festlandes sind für heute sintflutartige Regenfälle angekündigt worden.Das Koreanische Wetteramt (KMA) rechnet mit bis zu 250 Millimeter Regen in der südlichen Region. Zwischen Donnerstag und Freitag sollen dort stündlich 30 Millimeter niedergehen.Für die zentral gelegenen Chungcheong-Provinzen wurden zehn bis 40 Millimeter vorausgesagt.Auch in der Hauptstadtregion und in der Gangwon-Provinz im Nordosten soll es stark regnen und Gewitter geben. Die Temperaturen sollen trotz der Niederschläge kaum sinken. In Seoul soll es heute 33 Grad heiß werden.