Regierungsbeamter: Möglichkeit der Schlichtung wegen Japans Exportrestriktionen steht offen

Laut einem südkoreanischen Regierungsbeamten steht in Bezug auf Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea die Möglichkeit einer Schlichtung offen.Südkorea sei offen für konstruktive Vorschläge und wolle flexibel vorgehen, sagte er bei einem Treffen mit ausländischen Journalisten am Mittwoch in Seoul.Südkorea habe vorgeschlagen, alle Optionen auf den Tisch zu legen. Man hoffe, das Problem durch Dialog und Konsultationen zu lösen, hieß es.Die südkoreanische Regierung sei gegenüber einer Schlichtung neutral eingestellt. Man stehe dem nicht widerwillig gegenüber, fügte der Beamte hinzu.Er betonte wiederholt die Wichtigkeit einer Lösung durch Dialog. Sollte Südkorea gegen ein Land, das angeblich wegen der nationalen Sicherheit Restriktionen beschlossen habe, dieselbe Maßnahme verhängen, könnte dies weitere Probleme verursachen. Dies diene auch dem System des freien Handels nicht, unterstrich er.