Zentralbank senkt überraschend Leitzins auf 1,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat überraschend den Leitzins auf 1,5 Prozent gesenkt.Acht Monate nach der Herabsetzung um 25 Basispunkte auf 1,75 Prozent wurde der Schlüsselzins erneut gesenkt.Vor einem Monat hatte die US-Notenbank Fed ihren Zinssatz in der Spanne zwischen 2,25 und 2,5 Prozent belassen.Südkoreas Währungshüter wollen mit der Zinssenkung offenbar das Wachstum befördern. Zuletzt hatten schleppende Exporte, eine Verzögerung bei der Verabschiedung des Nachtragshaushalts und Japans Handelsrestriktionen die Stimmung in der Wirtschaft eingetrübt.Die Ausfuhren waren seit Dezember letzten Jahres jeden Monat rückläufig. Ein Streit zwischen den Parteien in der Nationalversammlung hat bislang die Verabschiedung eines Extra-Budgets verhindert.Zentralbankchef Lee Ju-yeol hatte zwar eine mögliche Zinssenkung angedeutet und dies mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China in Verbindung gebracht. Die Zinssenkung erfolgte aber früher als erwartet.Die Notenbank will nun offenbar auch ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr nach unten korrigieren und ihre Schätzung der Inflationsrate zurücknehmen.