Samsung bittet Partner um Sicherung japanischer Materialien und Komponenten

Samsung Electronics hat seine Partnerunternehmen gebeten, sich frühzeitig japanische Materialien und Bauteile zu sichern.Samsung forderte in Schreiben an seine Partner auf den Gebieten Smartphones und Haushaltselektronik, japanische Materialien und Bauteile zu erwerben, die mindestens für 90 Tage reichen würden. Verlangt wurde, dies möglichst bis Ende Juli, spätestens bis 15. August zu tun.Wie verlautete, habe Samsung darin auch Besorgnis geäußert, dass die Exportrestriktionen auf weitere Artikel erweitert werden könnten, sollte Japan Südkorea aus seiner weißen Liste streichen.Japan leitete bereits das Verfahren für die Streichung Südkoreas aus der Liste ein. Für Ausfuhren in Staaten auf dieser Liste müssen japanische Unternehmen nicht jedes Mal eine Genehmigung einholen. Sollte das japanische Kabinett nach dem Sammeln von Meinungen um den 31. Juli eine solche Entscheidung treffen, kann die Streichung um den 22. August in die Tat umgesetzt werden. In diesem Fall werden die Exportrestriktionen gegenüber Südkorea von derzeit drei Materialien auf 857 Artikel erweitert.Unterdessen reiste Chung Eui-sun, Vizevorsitzender der Hyundai Motor Group nach Tokio. Er wird dort als Vorsitzender des Koreanischen Bogensport-Verbands an einer internationalen Konferenz teilnehmen. Es wird jedoch vermutet, dass er dort auch nach Alternativen für den Fall der Streichung Südkoreas aus der weißen Liste suchen will.Andere Konzerne wie LG und SK arbeiten ebenfalls an Notfallplänen angesichts der drohenden Ausweitung der japanischen Handelsrestriktionen gegen Südkorea.