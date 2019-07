Politik Seoul sieht keinen Zusammenhang zwischen Militärabkommen mit Japan und Reaktion auf Exportrestriktionen

Nach Einschätzung des Präsidialamts in Seoul hängt eine Verlängerung des Abkommens über den Austausch militärischer Informationen zwischen Südkorea und Japan nicht mit der Reaktion auf Japans Exportrestriktionen zusammen.



Die entsprechende Äußerung machte ein leitender Beamter am Freitag gegenüber Reportern. Er war gefragt worden, ob die Äußerung von Chung Eui-yong, Chef des Büros für nationale Sicherheit, vom Donnerstag bedeute, dass Südkorea das Abkommen abhängig von Japans weiteren Vergeltungsmaßnahmen damit in Verbindung bringen könnte.



Chung hatte beim Treffen zwischen dem Präsidenten und den Parteichefs gesagt, es sei zwar die gegenwärtige Position der Regierung, dass an dem Abkommen festgehalten werde. Je nach den Umständen könne diese Haltung aber überdacht werden.



Es sei die grundlegende Position, dass an dem Militärabkommen festgehalten werde. Chungs Äußerung sei wegen eines Vorschlags eines Parteichefs für Überlegungen gemacht worden. Damit sei nicht gemeint, dass eine entsprechende Überprüfung bereits stattfinde.