Taifun-Warnung für Gewässer südlich von Jeju ausgegeben

Das Wetteramt hat für Gewässer südlich der Insel Jeju eine Taifun-Warnung ausgegeben.Der Taifun Danas bewegt sich aus der Küstenregion Schanghai kommend in nördlicher Richtung. Er soll am Freitag und Samstag nahe Jeju für Windgeschwindigkeiten von 20 bis 30 Metern pro Sekunde und bis zu sechs Meter hohe Wellen sorgen. Der Sturm hat nach dem Stand von 9 Uhr am Freitagmorgen in seinem Zentrum einen atmosphärischen Druck von 990 Hektopascal.Aufgrund der Wetterlage wurden sechs der acht Fährrouten nach Jeju heute gesperrt.Rund 2.000 Fischerboote rund um Südkoreas südlichste Insel blieben im Hafen.Die Taifun-Warnung gilt bis zum Nachmittag für alle Gebiete auf Jeju.