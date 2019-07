Seoul fordert von Tokio Stopp einseitiger Druckausübung

Photo : YONHAP News

Inmitten des Konflikts um die Entschädigung früherer Zwangsarbeiter hat Südkorea die japanische Regierung aufgefordert, zu Bemühungen um eine diplomatische Lösung zurückzukehren.Südkorea hoffe, dass Japan seine einseitige Druckausübung wie die Exportrestriktionen mit Vergeltungscharakter stoppe, teilte die Regierung am Freitag in einer Stellungnahme mit. Die Mitteilung erfolgte, nachdem der japanische Außenminister Taro Kono angekündigt hatte, notwendige Maßnahmen gegen Südkorea zu treffen.Südkorea vertrete die Position, dass es gemeinsam mit Japan über vernünftige und für Bürger und Opfer akzeptable Maßnahmen einschließlich der bereits vorgelegten Lösungsoption für die Umsetzung der entsprechenden Urteile des Obersten Gerichtshofs diskutieren könne, hieß es. Südkorea hatte letzten Monat Japan vorgeschlagen, mit freiwilligen Spenden von Unternehmen in beiden Ländern die Opfer der Zwangsarbeit zur Kolonialzeit abzufinden.Seoul könne der einseitigen und willkürlichen Behauptung der japanischen Regierung in Bezug auf Südkoreas Gerichtsurteile und -verfahren sowie das Streitschlichtungsverfahren gemäß dem Abkommen über Ansprüche nicht zustimmen. Man sehe keine Notwendigkeit, sich an die damit verbundenen Forderungen gebunden zu fühlen, hieß es weiter.Die Regierung betonte, Japan müsse der unglücklichen Vergangenheit ins Auge schauen und Bemühungen um die Heilung der Schmerzen und Wunden der Opfer unternehmen, um eine wahre Problemlösung zu ermöglichen.